Mando Diao: ”Det mänskligaste albumet vi gjort”

Bildades: Av Björn Dixgård och Daniel Haglund under namnet Butler. 1996 anslöt Gustaf Norén.

Ny publik: "Gloria" och "Dance with somebody" från 2009 års "Give me fire" lekte med andra rytmer och en annan produktion. Låtarna gav Mando Diao en ny publik långt utanför landets gränser.