Massor av infall

Nu är Skott äntligen helt sin egen och kan ge ut sitt debutalbum på det sätt hon vill. "Always live for always" spretar på ett både befriande och lite smått irriterande sätt. Det högstämda allvaret från "Porcelain" finns kvar, men existerar parallellt med underfundig humor, barnsliga tv-spelsslingor och riktigt breda radiohittar.