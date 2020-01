Nöje

Mörk traffickinghistoria blir ny Roslundserie

Leonard Terfelt filmdebuterade i "Jalla! Jalla!" (där han spelade sångerskan Lalehs bror) för 20 år sedan. Han har gjort roller på både Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, men även synts i ett flertal Wallanderfilmer. I den första säsongen av fyra om Anders Roslund och Börge Hellströms polis Ewert Grens gör han sin största roll hittills. "Box 21"; en mörk historia om trafficking, har spelats in i Rumänien.

Inspelningarna i Bukarest pågick under fyra månader och schemat tillät tolv timmar långa inspelningsdagar, något som tärde på krafterna.

Anders Roslund från Kristianstad och den numera bortgångne medförfattaren Börge Hellström tackade länge nej till att göra tv av Ewert Grens-böckerna. Men nu har Roslund varit involverad i manusskrivandet och även varit på plats under inspelningarna.

Nästa säsong av serien börjar spelas in senare i vår. Under hösten har Leonard Terfelt gästspelat i "Madame Bovary" på Folkteatern i Göteborg, men just nu passar han på att varva ned inför inspelningarna.