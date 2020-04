Sverige

Musikvärlden kämpar för sin överlevnad online

Den första kända ljudinspelningen av musik skedde redan 1860, när en fransk sångerska sjöng in folkvisan "Au clair de la lune". Vetenskapsmannen Édouard-Léon Scott de Martinville lyckades dessvärre bara spela in ljudet, inte spela upp, vilket innebar att det skulle dröja 150 år innan den sprakiga, spöklika sången nådde lyssnarna.

Eftersom festivalen Coachella har skjutits upp arrangerar gruppen Freedom Fly "Homechella" den 10 april. Indierockarna Sure Sure säljer i sin tur biljetter till sin "Home Home tour".

Konserthuset i Stockholm har stängt ner sin publika verksamhet, men kompenserar genom att utöka det digitala utbudet. Den tredje april visas den första webbsända soppkonserten, en serie som fortsätter under våren. Från och med den 8 april kommer man att livesända konserter med Kungliga filharmonikerna på Konserthuset play. Sedan ett par veckor tillbaka visas även "Den europeiska musikresan", ett samarbete mellan europeiska konserthus där framträdanden strömmas via konserthusens Facebooksidor.

Den som är ett fan av musikaler kan på Youtubekanalen The show must go on ta del av Andrew Lloyd Webbers skapelser. På kanalen presenterade kompositören själv idén. Den 3 april visades "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" och den 10 april har " Jesus Christ Superstar" premiär.