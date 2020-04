Coronavirus

"One world"-galan blir liveskiva

Den historiska galan "One world: Together at home", som sändes i helgen har spelats in och resulterat i ett livealbum, skriver NME.

One World-galan arrangerades av Global Citizen och Världshälsoorganisationen WHO. För musiken stod världsartister som Lady Gaga (som också hade organiserat tillställningen), Celine Dion, Billie Eilish, Stevie Wonder, Paul McCartney och Rolling Stones. De flesta sjöng klassiska hits medan Taylor Swift sjöng "Soon you'll get better" för första gången.