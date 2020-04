Coronavirus

One world-galan samlade världseliten

Den strömmade galan One world: Together at home bjöd på ett pärlband av världsartister. Från Lady Gagas första toner till Céline Dions avslutande sång blev de två timmarna en hyllning och ett stöd till alla som drabbas av coronaviruset.

Programledarna Jimmy Kimmel, Stephen Colbert och Jimmy Fallon under One world: Together at home-sändningen.

Pratshowvärdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert inledde livesändningen One world: Together at home med att var för sig i sina egna hem hälsa välkomna, dra några skämt och påminna om att evenemanget handlade om att öka medvetandet om coronaviruset och få alla tittare att hylla sjukvårdspersonal och stötta dem som drabbas – inte om att skänka pengar.

Rolling Stones medlemmar Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts och Ronnie Wood var till exempel alla hemma på varsitt håll i olika delar av världen när de framförde "You can't always get what you want" i en förinspelad video.