Nöje

Orkar du följa med?

Matthew Healy i The 1975.

Om en apa slumpmässigt knapprar på en skrivmaskin i oändlighet kommer den slutligen att ha skrivit en komplett kopia av Shakespeares samlade verk, sägs det. Kanske var det så The 1975 tänkte när de valde att gå emot den kommersiella musikbranschens alla regler på “Notes on a conditional form”, med ett oändligt antal låtar.

Även om den lösa formen för den fjärde fullängdaren kanske är noga uttänkt, känns det som att en slumpgenerator har varit inblandad i processen. The 1975 bryr sig inte om att hålla sig inom en genre. Allting börjar med ett tal om klimatet från allas vår Greta Thunberg, som konstaterar att ”Det är dags att göra uppror”, följt av riktigt arg rock i “People”.

Därefter kommer en ström med allt från akustiska gitarrlåtar, till 80-talsinspirerad pop, till stillsamma instrumentella slingor som efter tre minuter går över till electronica, till hitvänliga “If you’re too shy let me know” och eftertänksamma “Jesus Christ 2005 God bless America”.