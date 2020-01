Nöje

Robin Bengtsson: ”Inga träningsredskap i år”

Efter segern 2017 gör Robin Bengtsson comeback i Melodifestivalen med låten "Take a chance". Men det är med blandade känslor som han ger sig in i leken igen.

Robin Bengtsson är inte den enda vinnaren som återvänder i årets tävling. Förra året körade The Mamas till John Lundviks vinnarlåt "Too late for love" – den här gången står de på egna ben.

Även Malou Prytz är tillbaka i tävlingen. 16-åringen från Ryd debuterade förra året med bidraget "I do me" och knep en finalplats. Den här gången uppträder hon med låten "Ballerina", som hon beskriver som "lite mörkare" än "I do me".