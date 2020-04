Coronavirus

Smith & Thell spelar för sjukvårdspersonal

Smith & Tell, som kommer till Kristianstad i höst, är en duo som består av Maria Jane Smith och Victor Thell. De debuterade med singeln "Kill it with love" 2012 och är mest kända för låten "Forgive me friend". De tilldelades priset Årets kompositör på Grammisgalan.