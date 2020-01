Nöje

Stellan Skarsgård vann en Golden Globe

Nattens stora Golden Globe-gala i Los Angeles fick en svensk vinnare. Stellan Skarsgård prisades för sin insats i tv-serien "Chernobyl".

Stellan Skarsgård tar emot sin Golden Globe. Foto: Paul Drinkwater

– Jag skulle kunna tänka mig att vinna fler såna här, säger han efter att ha fått sin statyett.

När nattens glittriga gala inleddes hade två svenskar vinstchans. Och när en av de första kategorierna lästes upp var det ett svenskt namn som ropades ut: Stellan Skarsgård, som vann för sin insats i HBO-succén "Chernobyl" – en serie som senare även vann pris som bästa miniserie.

– Det känns så bra att … att jag skulle kunna tänka mig att vinna fler såna här priser, sade Skarsgård på en presskonferens direkt efter utdelningen.

– Det känns fantastiskt. Jag hoppas det (festen) håller på ett bra tag till!

Skarsgård upprepade med priset sin son Alexander Skarsgårds seger från 2018. Han fick då en Golden Globe för sin insats i miniserien "Big little lies".

– Jag följer i min sons fotspår nu. Till slut, sade Skarsgård den äldre.

Första svensk att nämnas under galan var dock Greta Thunberg. Den brittiske komikern Ricky Gervais inledde glitterfesten med en uppmaning till alla pristagare:

– Om du vinner i kväll, använd inte ditt tacktal som en plattform för att hålla ett politiskt tal. Du är inte i någon som helst position att undervisa allmänheten om någonting. Du vet ingenting om den verkliga världen. De flesta av er tillbringade mindre tid i skolan än vad Greta Thunberg har gjort, sade Gervais, som under sina fyra tidigare tillfällen som värd har delat ut flera rallarsvingar mot Hollywood.

Han ville därför att alla stjärnorna som samlats i Beverly Hilton Hotel skulle slappna av lite.

– Låt oss avsluta med en stor smäll, låt oss skratta åt oss själva.

Senare under galan hade även svenske låtskrivaren Ilya Salmanzadeh chans på en statyett, då för låten "Spirit" i filmen "Lejonkungen". Svensken fick dock i stället se Elton John och Bernie Taupin ta hem det priset för "I'm gonna love me again" i filmen "Rocketman".

På filmsidan blev Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood" en av kvällens stora vinnare. Regissören själv vann pris för bästa manus, medan filmen tog hem priset för bästa komedi eller musikal. Brad Pitt tog hem priset för bästa biroll i samma film.

– Jag måste tacka min "partner in crime", LDC, sade Pitt och syftade på motspelaren Leonardo DiCaprio.

– Jag hade inte varit här utan dig. Men jag hade delat med mig av den där flotten, fortsatte Pitt, med en blinkning mot DiCaprio-filmen "Titanic".

René Zellweger och Awkwafina blev bästa skådespelerska, i drama respektive komediklasen för "Judy" och "The farewell". På herrsidan hette de pristagarna Joaquin Phoenix ("Joker") och Taron Egerton ("Rocketman").

Största skrällen var kanske att Sam Mendes krigsdrama "1917" tog hem pris för såväl bästa drama som bästa regissör. Den filmen har nu klättrat upp som en av huvudfavoriterna inför årets Oscarsgala.

– Herregud, det var en stor överraskning. Kan jag bara få säga att det inte finns en enda regissör i det här rummet, inte en enda i hela världen, som inte står i skuggan av Martin Scorsese?, sade Mendes i sitt tacktal för bästa regissör, ett tal som gick över till en hyllning till en av hans mednominerade i kategorin.

Noah Baumbachs "Marriage story", som hade flest nomineringar inför galan, blev därmed den stora förloraren med bara ett pris, till Laura Dern för bästa biroll. Det var också det enda filmpris som Netflix fick under galan. Strömningstjänsten hade även stora vinstförhoppningar för "The Irishman" och "The two popes", som båda gick lottlösa från Beverly Hills hotel.