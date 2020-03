Nöje

Stigande oro i svensk filmbransch

Inställda eller uppskjutna svenska filminspelningar är troliga konsekvenser i spåren av coronaviruset. ”Produktioner som spelas in utomlands drabbas på en gång”, säger Kristina Colliander, chef för filmstöd på Svenska Filminstitutet.

Inspelningen av Ruben Östlunds nya film "Triangle of sadness" pågår, här i Volvos gamla huvudkontor i Göteborg.

På Film i Väst i Trollhättan har ännu ingen filmproduktion ställts in eller skjutits upp till följd av smittspridningen av coronaviruset. Ulrika Grönérus, pressansvarig på Film i Väst, berättar att arbetet i dagsläget löper på som vanligt.

En av de filmer som Film i Väst för tillfället arbetar med är Ruben Östlunds storproduktion "Triangle of sadness". Inspelningarna pågår för fullt och enligt den information som Ulrika Grönérus har finns i nuläget inga andra planer.

– Men de ska ju utomlands och spela in så vi får se. I morgon kanske jag har ett helt annat svar att ge, säger hon.

Svenska Filminstitutet håller noggrann koll på utvecklingen i svensk filmbransch. Som det ser ut just nu är situationen svårast för svenska produktioner som spelas in utomlands, men framöver kan även filmer som spelas in i Sverige drabbas.