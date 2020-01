Storslaget och meditativt moraldrama

”A hidden life” handlar om bonden Franz Jägerstätter och hans fru Fani, som prövas hårt när maken vägrar falla in i naziledet.

Mycket kan man säga om den notoriskt skygga filmskaparen Terrence Malick. I bland skapar han oförglömliga klassiker ("Himmelska dagar", "Den tunna röda linjen"). Och ibland blir det bara pretentiös pannkaka ("To the wonder"). Men en ny Malick-film är förstås ett event som – rätteligen – lockar varje cineast ur huse.