Strokes med hitpotential

Det har gått snart 20 år sedan The Strokes blev indiepopdansgolvens älsklingar med "Last nite". Den gitarrbaserade musiken har dödförklarats flera gånger sedan dess och New York-kvartetten själva verkar inse att både de och många av deras fans nu är medelålders.

"Not the same anymore" är trots det ett hoppingivande spår, åtminstone för The Strokes musikaliska utveckling. "The new abnormal" inleds annars smygande med "The adults are talking", men snart kommer bandet i gång och man hinner börja trivas i det välbekanta soundet, innan de plötsligt får för sig att flörta med någon slags Justice-betonad discofunk i "Eternal summer". Kanske inte Strokes starkaste stund, men Julian Casablancas klarar även 70-talsfalsett riktigt bra.