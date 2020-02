Nöje

Svenska Mabel prisad på Brit Awards

Den svensk-brittiska popartisten Mabel inledde sin kväll på O2 Arena i London med att framföra hitlåten "Don't call me up" inför en jublande publik. Kort därefter ropades hon upp på podiet av artistkollegorna Ellie Goulding och Jorja Smith för att ta emot sin prisstatyett, vilket hon svarade på med att ropa ut sin mamma Neneh Cherrys namn.

Som endast en av två kvinnor var Mabel nominerad till årets låt, för "Don't call me up". I stället blev det Lewis Capaldi som tog emot priset, för låten "Someone you loved". Han passade på att tacka sina föräldrar för att, som han uttryckte det: "Jag vet inte, ni låg med varandra".