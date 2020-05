Nöje

The Ark flyttar turné till 2021

The Ark ställer in sommarens turné och tar sikte på 2021.

Turnén var tänkt som ett firande av att det i år är 20 år sedan The Arks debutalbum "We are the Ark" släpptes. Nu får man i stället sikta in sig på att fira detta lite i efterskott.