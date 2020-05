Nöje

Tio tv-serier att se fram emot

Mark Ruffalo spelar två tvillingbröder i HBO-dramat ”I know this much is true”.

"I know this much is true"

Mark Ruffalo har två roller i dramaserien som baseras på Wally Lambs roman "I know this much is true" från 1998. Dels som Dominick, men också som dennes schizofrene, identiske tvillingbror Thomas. Serien tar sin början under tidigt 1990-tal, och följer de två bröderna och deras kamp med inre demoner, i nutid och genom tillbakablickar. För regin står Derek Cainfrance ("Blue Valentine", The place beyond the pines").