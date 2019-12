Värdigt avslut för Skywalker-sagan

Rey (Daisy Ridley) känner kraften men funderar över hur hon egentligen ska använda den i ”Star wars: The rise of Skywalker”.

Utan att spoila alltför mycket så kan man snabbt konstatera att "Star wars: The rise of Skywalker" är en tekniskt fulländad best of-kavalkad där alla de gamla spelarna gör avtryck på olika sätt.

JJ Abrams, som med "Star wars: The force awakens" klarade språnget in i den nya erans rymdopera, är tillbaka vid kommandobryggan efter Rian Johnsons sprakande "Star wars: The last jedi" från 2017.