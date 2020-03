Nöje

Varma toner och en känsla av frihet

I stället för att följa upp det John Agnello-producerade storverket "Out in the storm" med att vrida upp allting till elva gör Crutchfield tvärt om och nästan helt om. Där det tidigare stod "Vi ska låta som Dinosaur jr" på whiteboardtavlan i replokalen har hon tejpat upp omslaget till Lucinda Williams "Car wheels on a gravel road", ritat ett hjärta kring det och skrivit "Låt stå!"