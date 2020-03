Nöje

Vedders arga statements

Eddie Vedders röst är det inget fel på och med sin ibland väl skrikiga stämma spottar han ur sig arga politiska statements. "The lengths we had to go to then find a place Trump hadn't fucked up yet" sjunger han i "Quick escape" och sedan i "Seven o' clock" ett tydligt budskap till den amerikanske ledaren "Sitting Bullshit as our own sitting president".