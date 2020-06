Barn hölls hemma från skolan i fem år

Förvaltningsrätten gick, så sent som i maj i år, på regionens linje och föräldrarna dömdes att betala 141 600 kronor i vite. Sedan dess har ytterligare en ansökan om vite kommit in från regionen. Ansökan gäller frånvaro under vårterminen och beloppet är på 74 800 kronor.