Dags för Contes stormöte om ekonomin

Italien har drabbats hårt ekonomiskt under covidpandemin, vilket ska avhandlas under mötet där bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och chefen för Internationella valutafonden (IMF) Kristalina Georgieva ska delta via videouppkoppling, enligt den italienska nyhetsbyrån AGI.