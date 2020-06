Danmark fortsatt stängt för flesta svenskar

Danmark förblir stängt som resemål för svenska turister – förutom för västerbottningar. Övriga län i Sverige har över 20 smittade fall av covid-19 per 100 000 invånare de två senaste veckorna och tillåts därmed inte resa in i Danmark, enligt en tabell som har presenterats på Statens seruminstitut.

Västerbotten är alltså den enda region i Sverige som uppfyller dessa krav med en siffra på 17,9 smittade per 100 000 invånare, enligt Statens seruminstituts lista. Den region som ligger närmast att hamna under 20 smittade per 100 000 är Kronobergs län, som enligt listan ligger på 23,5. Skåne ligger på 26,9.