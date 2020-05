Nyheter

Dramat om 17-åringen berörde hela Uddevalla

Morgon till kväll

Under de närmaste dagarna kom över 5 000 frivilliga att ansluta sig till Fikks och systerorganisationen Missing peoples sökinsatser. De kom tidigt på mornarna och sökte av område efter område fram till sent på kvällarna. Det som var speciellt i Uddevalla var att näringslivet gick in och stöttade på ett sätt organisationerna aldrig sett tidigare. Mat, boende, drivmedel och allt möjligt annat strömmade in. Sökandet kom att beröra hela stan.