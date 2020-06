Efter krispengarna: "Nu är SAS räddat"

"Goda nyheter"

– Upp till 5 000 anställda ska sägas upp under kort tid och kollektivavtal omförhandlas för att öka effektiviteten med 15 till 25 procent. Det borde ge SAS en bättre position för framtiden, och redo för en tuffare konkurrens i Skandinavien, säger Hans Jørgen Elnæs.

"Covid-19 unikt"

Svenska staten har under lång tid minskat sitt ägande i SAS, men nu öppnar regeringen för att det kan öka. Det är ett trendbrott, både i Sverige och Europa. Ända sedan 80-talet, då Thatcherregeringen i Storbritannien sålde ut sitt innehav i British Airways, har utvecklingen gått mot minskat statligt innehav inom trafikflyg. Men nu blåser andra vindar.

– Stater går in och stärker sin position under krisen, vilket är intressant eftersom man inte gjort det under tidigare kriser. Men å andra sidan är covid-19 unikt i sammanhanget. Det går inte att hitta någon liknande kris i historien, det skulle vara andra världskriget i så fall, säger Jean-Marie Skoglund, flyganalytiker på Transportstyrelsen.