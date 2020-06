Fördubblad omsättning för stjärninflueraren

Bianca Ingrossos bolag dubblade sin vinst under 2019. Arkivbild.

Bianca Ingrossos egna företag Bianca Ingrosso AB omsatte 34 miljoner kronor under 2019, enligt den årsredovisning som just lämnats in till Bolagsverket. Det är en dubblering jämfört med 2018, rapporterar SvD Näringsliv.