Förslag: Gör det lättare att få a-kassa

En a-kassa riktar in sig på småföretagare.

För att kunna få ersättning måste man ha varit medlem i en a-kassa en viss tid och ha arbetat stadigt under en längre period. Reglerna och ersättningsnivåerna har tillfälligt, under coronakrisen, blivit mer generösa för att fler ska kunna kvala in för ersättning.