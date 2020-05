Nyheter

Kärnvapentester kan ha förändrat vädret

Foto: Prof Giles Harrison, University of Reading/TT

Provsprängningarna av kärnvapen under kalla kriget kan ha påverkat nederbörden på platser flera hundra mil från testområdena. Det har en grupp forskare vid University of Reading i Storbritannien kommit fram till genom att samköra uppgifter om kärnvapensprängningar under perioden 1962–1964, på bland annat öar i Stilla havet och i amerikanska Nevadaöknen, med meteorologiska arkivuppgifter från väderstationer i London och Skottland.