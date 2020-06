Mystiskt hårlösa älgar oroar jägare i Dalarna

Parasiten svärmar under hösten. När flugan hittat ett värddjur biter den sig fast på djuret, sliter av sina vingar och livnär sig tills den dör genom att suga blod från värddjuret. Flugorna övervintrar på värddjuret och under våren förökar de sig, fortfarande fastbitna på värddjuret. Honorna släpper ifrån sig puppor med larver på sommaren och dör sedan. Pupporna, som då hamnat på marken, kläcks under sensommaren.