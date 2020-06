Pompeo kallar Bolton förrädare

Vita huset har i flera dagar försökt stoppa boken "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (på svenska ungefär "Rummet där det hände: Memoarer från Vita huset") med motiveringen att den innehåller hemligstämplat material samt att Bolton har brutit mot sekretessavtal. Men utdrag har publicerats i flera amerikanska medier inför utgivningen i nästa vecka.