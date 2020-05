Nyheter

Rederiet Göta kanal ställer in kryssningar

Rederiet Göta kanal ställer in alla kryssningar under säsongen, skriver ägaren Stromma Sverige i ett pressmeddelande.

"Vi har väntat in i det sista med att ställa in säsongen, men i och med att de utländska turisterna uteblir och att svenskarna inte vågar boka in sommarsemestern då osäkerhet fortfarande råder angående inhemska resor är vi tvungna att konstatera vi inte klarar av att genomföra säsongen", säger Henricson.