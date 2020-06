Så ska samhällsviktiga testas i Stockholm

Region Stockholm har jobbat hårt under den senaste veckan för att dra upp rutinerna för hur de med samhällsviktiga jobb ska kunna testas för covid-19, berättar Irene Svenonius.

Då det uppdagades för ungefär en vecka sedan att staten och regionerna inte var överens om var ansvaret för testningen av den så kallade prioriteringsgrupp 3, det vill säga personer med samhällsviktiga funktioner, låg, tog regionerna självmant på sig uppdraget. Nu har Region Stockholm med länsstyrelsens hjälp tagit fram rutinerna för hur just den prioriterade gruppen ska identifieras och hur det administrativa ska skötas. Det visar sig kräva flera steg och en hel del kommunikation.

Men det är för att just den prioriterade gruppen ska kunna identifieras, förklarar hon.

Chefen anmäler

Då medarbetare blir sjuka är det chefen som anmäler sin samhällsviktiga personal för testning via ett särskilt telefonnummer. Då det gjorts går den sjuke själv in via en app och beställer tid och metod för testet, förklarar hon.