SCB: Överdödligheten fortsätter sjunka

Sedan mitten av april har antalet dödsfall per vecka i Sverige minskat, och därigenom också den så kallade överdödligheten – alltså hur många fler som dör per vecka än snittet för de föregående fem åren.

Värst hittills i år var perioden mellan den 1 och den 15 april, då 106 fler dödsfall per dag inträffade jämfört med snittet mellan 2015 och 2019. Sedan dess har den siffran sjunkit. Under de två påföljande veckorna sjönk överdödligheten till 83 dödsfall per dag i snitt, och under första halvan av maj hade den sjunkit till 60.