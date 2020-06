Skånes regionordförande: Dömer inte Danmark

Västerbotten är alltså den enda region i Sverige som uppfyller dessa krav med en siffra på 17,9 smittade per 100 000 invånare, enligt Statens seruminstituts lista. Den region som ligger närmast att hamna under 20 smittade per 100 000 är Kronobergs län, som enligt listan ligger på 23,5. Skåne ligger på 26,9.