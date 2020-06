Spike Lee släpper kortfilm i Floyd-protest

Den amerikanske regissören Spike Lee har släppt en kortfilm, där han klippt ihop material från sin klassiska film "Do the right thing" med videoupptagningar av två uppmärksammade polisingripanden, där svarta män dött.

Lee har därefter klippt ihop materialet med scener från sin film "Do the right thing" från 1989, där en av karaktärerna, Radio Raheem, kvävs under en polisinsats.