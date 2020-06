Sydstadsstatyer vältes på Juneteenth

Den symboltyngda dagen Juneteenth, som högtidlighåller slaveriets avskaffande i USA, firas vanligtvis stillsamt med familjen eller i kyrkan. Men under proteståret 2020 fylldes landets gator ånyo av antirasistiska demonstranter.

Tusentals New York-bor tågade över Brooklynbron på Juneteenth.

Statyer som minner om historiska brott som raslagar eller kolonialism har under de senaste månaderna blivit måltavlor. Men att det var just sydstatsanknutna monument som angreps under fredagen och lördagen är av historiska anledningar särskilt symboltyngt.