Arrangemanget Glimma musikcafé räknade med publikrekord under lördagen. Men under fredagsmorgonen kom beskedet – allt ställs in.

– Jag tyckte det här med coronaviruset var lite upphaussat tidigare, men jag ändrade mig efter att ha lyssnat på nyheterna under torsdagskvällen, säger initiativtagaren och projektledaren Ingemar Bjärneroth.