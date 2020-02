Östra Göinge

Ekonomin förbättrades under året – efter mars månad

– Det är ett bra resultat och den här resultatnivån behövs för att klara kommande investeringsbehov, säger kommunalrådet Niklas Larsson (C) i ett pressmeddelande.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 800 miljoner under 2019, hälsa och välfärd samt barn och utbildning står för över 75 procent.

– Nämnderna har visat mycket god budgetdisciplin under året. Mars månads uppföljning visade ett underskott på över 13 miljoner, men en successiv förbättring under hela året gör att vi slutar med ett överskott på tre miljoner, säger Larsson.

Omkring 200 miljoner har investerats under 2019, vilket är rekord för ett enskilt år. De största enskilda projekten är förskolorna i Lönsboda och Osby, där kommunen lagt ungefär 140 miljoner under året. Skolorna kommer att bli färdiga under 2020.