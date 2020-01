Östra Göinge

FK Göingarna blev Årets Eventskåning

– FK Göingarna har gjort ett exceptionellt fint arbete med att värva och genomföra ett stort internationellt mästerskap samtidigt som det har bidragit till destinationsutveckling och intäkter för det lokala närings- och föreningslivet, sa Pehr Palm, som är vd för Event in Skåne och som delade ut priset under onsdagen under festliga former på Moderna Museet i Malmö.