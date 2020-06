För få idrottar: Nu inleds en gemensam satsning

Östra Göinge kommun och RF-SISU Skåne gör en samlad insats under 2020-2021 för att få fler fysiskt aktiva och engagerade inom idrotten i kommunen.

Det är för att ändra på detta som kommunen och RF-SISU Skåne (Skåneidrotten och SISU Idrottsutbildarna slogs ihop inför i år), med ett extra stöd från Riksidrottsförbundet, under 2020-2021 satsar på idrotten i Östra Göinge på bred front.

Statistik visar att svenska barn idrottar mer än barn med utländsk bakgrund. Barn, vars föräldrar läst vidare efter gymnasiet, idrottar också alltmer. Men där kommer pengar in och ställer till det. En familjs ekonomi är en tyngre faktor än föräldrarnas utbildningsnivå. De som tjänar mer har också större andel barn som idrottar.

– Under hösten kommer vi med anledning av detta starta upp flera satsningar i kommunen. Det handlar bland annat om lovaktiviteter, Idrottscafé, Skol IF, After school med mera men även att fortsätta stötta satsningar och samarbeten så som Rörelsesatsning i skolan, Skuttlägret och Fritidsbanken. Innan sommaren kommer vi att skicka ut en enkät till idrottsföreningar och skolelever för att närmare undersöka vilka behov och intressen som finns, säger hon.