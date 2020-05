Östra Göinge

Ny miljörankning här – nordöstra Skåne tappar

– Det är mycket positivt att vi höjt oss i undersökningen, vi har jobbat strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor under hela 2019 och planerar att jobba lika hårt 2020, säger Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef vid Osby kommun, i ett pressmeddelande.

Miljöarbetet, världen över, har även hamnat i fokus den senaste tiden efter dokumentärgurun Michael Moores kritiserade dokumentär ”Planet of the humans”, vilken kan ses kostnadsfritt på Youtube. Den har förvisso fått fyra av fem i betyg av The Guardian.