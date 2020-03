Sofia Nilsson (C) får tyngre post

Sofia Nilsson om LSS: ”Det är absurt”

LSS kommer att bli en valfråga. Det tror både riksdagskandiderande Göingepolitikern Sofia Nilsson (C) och riksdagsledamoten Solveig Zander (C), som under tisdagen besökte verksamheter i området för att få en bättre inblick.

Östra Göinge • 2018-02-03 00:01