Sommarlov fyllt med aktivitet

Tidigare års Sommarskoj som brukar infalla under sommarlovets två första veckor har ersatts med en lokal varinat under veckorna 25-26. Därefter inleds Pep Up som infaller under veckorna 27-28. Under de två sistnämnda veckorna kommer det att hållas aktiviteter med hjälp av kommunens fritidsledare och Fritidsbanken som bistår med material. Det blir en veckodag i de fem större byarna.