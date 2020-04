Coronavirus

Valborgsfiranden ställs in

Inställda valborgsfiranden duggar tätt. I närområdet har åtminstone fem firanden ställts in på grund av coronaviruset.

Osby kommuns valborgsfirande på Sjöängen i Osby ställs in. Detta meddelar kommunen och berättar att anledningen är att minska spridningen av coronaviruset samt att prioritera kommunens resurser. Även valborgsfirandet i Immeln, med Hjärsås-Värestorp IF som arrangör, ställs in, så länge direktiven från Folkhälsomyndigheten inte ändras. Föreningen låter också hälsa att dumpning av trädgårdsavfall på platsen är förbjudet. Det tredje inställda valborgsfirandet är det vid gamla bron i Broby, detta hälsar Broby-Emmislövs församling.