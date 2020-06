Allt du behöver veta inför allsvenska premiären

Inför årets säsong har Discovery tagit över tv-rättigheterna till allsvenskan och superettan från C More som sänt i många år. Discovery kommer att sända alla 480 allsvenska omgångar via strömningstjänsten Dplay medan ett trettiotal matcher kommer att visas i Kanal 5 och Kanal 9.