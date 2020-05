Sport

Enqvist optimistisk om Stockholm Open

Under de drygt fyra månader som följde hann han arbeta med det mesta som kretsar kring Stockholm Open, tennisturneringen som avgörs i Kungliga tennishallen i Stockholm.

"Hoppas och tror"

Coronapandemin har resulterat i att grand slam-turneringen Wimbledon i London ställts in medan Franska mästerskapen i Paris flyttats från maj till september. Hur det blir med US Open i New York i månadsskiftet augusti-september väntas bli klart i juni.