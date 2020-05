Sport

Grand slam-turneringen kan spelas utan publik

Coronavirusets utbredning i världen har dessutom resulterat i att grand slam-turneringen Wimbledon i London ställts in. Hur det blir med US Open i New York i månadsskiftet augusti-september väntas bli klart i juni. Australiens tennisförbund har även meddelat att Australian Open i Melbourne, som spelas i januari, kan vara i fara.