Hettan tvingar stjärnhästen till nattresa

– Vi startar resan klockan 19 under fredagskvällen och beräknar att vara framme runt klockan 05 på lördagsmorgonen. I en sådan hetta som råder just nu så gäller det att få till en bra en ventilation i transporten, men även att undvika den värsta värmen. Det är just därför vi åker nattetid, säger Per Nordström.