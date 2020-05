Sport

OS-idrotter uppdaterar kvalregler

Som ett mejl i boxen kom genast frågor om hur det påverkade alla som ännu inte kvalat in.

Madelene Sagström ligger just nu, som bästa svenska på världrankningen, på en OS-plats. Arkivbild.

Runt 5 000 platser finns kvar att fördela och så sent som den 29 juni nästa år kan de sista olympierna kvala in till spelen som avgörs 23 juli–8 augusti.

43 tagna kvotplatser

I golfen gäller världsrankningen per den 21 juni 2021 för herrar och 28 juni 2021 för damer som kval. I brottningen kan svenskar kvala in via europakvalet i mars 2021 i Ungern och i världskvalet i april 2021 i Bulgarien.