Osaka slog Williams – tjänade 374 miljoner

Naomi Osaka med US Open-pokalen efter segern över Serena Williams 2018. Nu har hon gått förbi Williams även på listan över intjänade pengar.

Den 22-åriga japanskan vann US Open 2018, då hon besegrade Williams i finalen och brast i gråt när New York-publiken buade ut henne under segerceremonin.