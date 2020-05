Sport

Peder Fredricson: "Vi står inte över naturen"

Peder Fredricson kastar ett öga på en nyfiken Catch Me Not samtidigt som hunden Sara vaktar stallingången. I dagsläget har Fredricson och hans fru Lisen Bratt Fredricson ett tiotal anställda på Grevlundagården.

Peder Fredricson värmer upp hingsten Crusader Ice på naturbanan i bokskogen på Grevlundagården på Österlen. Under det ofrivilliga tävlingsuppehållet på grund av coronapandemin finns det möjlighet till alternativa träningsformer som exempelvis klickerträning.

Stjärnhästen All In har en egen hage på gården, som ligger på en kulle med utsikt över Östersjön. Tillsammans med "Allan", som valacken för det mesta kallas, har Fredricson hoppat hem såväl EM-guld (2017) som OS-silver (2016).

"Varje dag är jag tacksam för att vi alla är friska, att vädret är fint och att vi har det vi har här på gården", säger Peder Fredricson till TT när all tävlingsverksamhet satts på paus på grund av coronavirusets spridning i världen.

Stjärnhästen All In strosar lugnt runt i sin hage på Grevlundagården på Österlen, men kommer till slut fram när Peder Fredricson lockar på honom.

"Kaos i hela världen"

– Vi har kvar all personal, men har dragit ner arbetstiderna. Som tur var har vi haft några bra år bakom oss. Men vi tar inte in folk utifrån. Jag ska ut och försöka snickra lite i eftermiddag. Det är inte min starka sida, säger han och skrattar.

"Drabbas väldigt hårt"

Till sommaren har det gått tre år sedan Fredricson och All In hoppade hem EM-guldet på hemmaplan i Göteborg. Året innan, sommaren 2016, tog ekipaget OS-silver i Rio de Janeiro. Nu är det ingen som vet när nästa mästerskap eller stortävling blir av.

– Just nu står det ganska stilla på marknaden. Det är ingen som kommer och prövar hästar från andra länder och vi säljer ju nästan bara internationellt.

Testar nytt

Normalt sett är tävlingarna också referensramarna för all träning. I en symbios skapar de en utveckling.

Uppe i stallet sticker Catch Me Not ut huvudet från sin box för att hälsa. Lite längre bort gör Christan K snart detsamma. De båda valackerna är två av Fredricsons främsta topphästar och under det ofrivilliga uppehållet får de testa på lite nya saker som exempelvis klickerträning.